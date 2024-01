Mint mondotta: az 1745-ben Zalatárnokon született teológus-jogtudós nevét viselő népfőiskolai sorozatot először az 1980-as évek végén szervezték meg, majd az akkor még a településen élő állatorvos és helytörténész dr. Szinku Mihály, illetve az általa vezetett Zalai Népfőiskolai Egyesület pártfogásával 2011-ben szervezték újra. Az előadássorozat az újraindulást követően több éven keresztül sikeresen működött, ám miután az akkori főszervező, Lévay Gabriella elköltözött a településről, a programnak vége szakadt. Most újból megpróbálkoznak vele, bízva abban, hogy a jól hasznosítható tudásra továbbra is nyitottak lesznek a mintegy 650 fős községben és a szomszédos településeken élők.

– Olyan témákat választottunk, amelyek aktuálisak, érdeklődésre tartanak számot, valamint a helyi lakosok számára is tartalmaznak fontos ismereteket – mondta a polgármester. – Az előadásokat az IKSZT épületében tartjuk, péntek esténként. Előadónak két személyt kértünk fel, dr. Tolvaj-Gergő Győzőt, aki először a Nobel-díjas dr. Karikó Katalin munkásságát ismerteti, majd a génmódosított élelmiszerek szerepéről és jelentőségéről, valamint a környezetvédelem aktuális problémáiról beszél, míg a harmadik előadását Helyünk a világban és az Unióban címmel tartja meg. Nagy örömünkre a községben továbbra is nagy tiszteletnek örvendő dr. Szinku Mihály szintén elvállalt két előadást, február 16-án a jelenlegi legveszélyesebb vírusos állatbetegségekről, s azon belül is kiemelten az afrikai sertéspestisről, egy hétre rá pedig a madárinfluenza hatásairól kapunk tőle információkat.