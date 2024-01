Ezen alkalommal a Kármel, a Fő téri templom és a református közösség lelkipásztorai szolgáltak, közösen imádkozva a keresztény felekezetek híveivel.

Igehirdetésében Zichy Emőke Ézsaiás prófétát idézve arra hívta fel a figyelmet: „Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok.” Szólt arról is, az idei imahét témáját az afrikai Burkina Fasó keresztyén közösségei állították össze, középpontba állítva az irgalmas samaritánus történetét.

A református lelkész kijelentette, az önzés egyidős az emberiséggel, „s már a teremtés hajnalán is kiváló eszköze volt az ördögnek, a kísértőnek”, aki ezt az érzést elültette már az első emberpár lelkébe is. Ez a pokol legmélyebb bugyraiból tör elő, s megfertőzi az élőket, folytatta, majd beszélt az utolsó idők ma tapasztalható jeleiről, amelyek a Bibliában is olvashatók: például a járványokról, a háborúkról.

– Ám még mindig tart a kegyelmi idő, s Isten kegyelmes hozzánk – fogalmazott Zichy Emőke. – Az Ige szerint a végső időkben az emberek önzők lesznek, szeretetlenek, magamutogatók és pénzsóvárak. Sajnos, egyre inkább ezt tapasztaljuk.

Pál apostol írt önmagunk szeretetéről. A lelkipásztor utalt arra, sokan küzdenek azzal, hogy nem képesek elfogadni magukat s mások szeretnének lenni: a sovány kövérebb, a magas alacsonyabb…, majd Tapolyai Emőkét idézte, aki a „hiányzó parancsolat” kapcsán azt mondta: az önmagunkról való gondoskodáshoz is kapunk útmutatást Páltól, s kiemelte, a Tízparancsolatban nem az áll, hogy szeresd felebarátodat jobban, mint önmagadat. Pont ellenkezőleg: szeresd felebarátodat, mint magadat!, „s önmagam elfogadása, szeretete Krisztus parancsa szerint igenis küldetés, mert az vagy, akit Isten szeret, minden más csak illúzió”.

Zichy Emőke: Senki ne csak a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is!

Fotó: Péter B. Árpád

– Meg kell értenünk: Isten tökéletes alkotásai vagyunk, úgy, ahogyan létezünk, s az Úr mindannyiunkat szeretetből teremtett s tart meg. Éppen ezért az önszeretet helyes, ám ez nem azonos az önzéssel – tanított Zichy Emőke.

Utóbbi elleni küzdelmünkhöz Isten segítségét kell kérnünk, s úgy élnünk, hogy senki ne csak a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is – adott élettanácsot Keszthely református lelkipásztora.

Az idei záró ökumenikus alkalom után szeretetvendégségre hívták a híveket a Ranolder-iskolába.