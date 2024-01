Miklós Beatrix, a HTE elnöke elmondta, várják azon pincészetek jelentkezését, amelyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, vagyis: valamely neves, országos vagy települési versenyen már megmérették fehér száraz boraikat, s ott díjat, elismerést kaptak.

– Termelőnként maximum háromféle borral lehet nevezni, s fajtánként négy darab 0,75 literes palackot kell elküldeni, vagy személyesen leadni a hévízi Tourinform-irodában, a cégszerűen aláírt nevezési lappal együtt. Fontos, hogy a benevezett tételekből a rendelkezésre álló készlet minimum ezer palack legyen. Aki a Hévíz város bora címet elnyeri, biztosítania kell ezt a mennyiséget, s vállalnia, hogy részt vesz a városi rendezvényeken, évente legalább két alkalommal – ismertette a szabályokat Miklós Beatrix.

Amely pincészet győztesen kerül ki a nemes versengésből, annak a város elektronikus és nyomtatott kiadványaiban való megjelenésre is igent kell mondania. A bírálatot – országosan elismert szakemberek közreműködésével – február 9-én tartják, Hévíz város idei borát tradicionális borvacsorán mutatják be az eredményhirdetést követően. Ezután a város több pontján is kínálják majd a győztes tételt.