A bemutatón a szerző elmondta: a kötet megírását személyes indíttatások is motiválták, hiszen saját nagyapja is azon muravidéki leventék közé tartozott, akiket 1945 januárjában Németországba vittek, hogy közreműködjenek a náci III. Birodalom védelmében. A kiadvány azonban nemcsak ezen 14 fiatal sorsát mutatja be, hanem – mint az a dr. Kovács Attila történésszel, a szlovén Etnikai Kutatóintézet munkatársával folytatott beszélgetés során kiderült – az 1920-as évektől egészen a II. világháború végéig nyújt átfogó képet a leventemozgalomról, s azon belül is részletesen taglalja a muraszombati és alsólendvai járás leventetevékenységeit az 1941 és 1945 közötti időszakban. A könyvbemutatón elsősorban ezért nevezte hiánypótló munkának a kötetet dr. Kovács Attila mellett Kelemen Gertrud főkonzul, dr. Göncz László történész, valamint a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója, Soós Mihály, illetve szakmai munkatársa, Patyi Zoltán is.