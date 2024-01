A program kapcsán Ódor László, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott lapunknak: annak kettős célja volt, egyrészt a helybéliek szórakoztatása azáltal, hogy felelevenítik a régi disznóvágások élményét, másrészt a távolabbról, például Szegedről vagy a Hajdúságból érkezett fürdővendégeknek is szerették volna bemutatni ezen hagyományt, valamint megismertetni velük azokat az ízeket, amelyek az ország más pontjain talán kevésbé ismertek. A rendezvény széles körű helyi összefogással valósult meg.

- Maga a disznóvágás az előírásoknak megfelelően, vágóponton történt, a nyilvánosság kizárásával – folytatta Ódor László. – A feldolgozást azonban már végigkövethették az érdeklődők, sőt, akár be is szállhattak a munkálatokba. Emellett folyamatosan kóstolót is kaphattak a résztvevők a különböző disznótorhoz kapcsolódó étkekből. Mindez azt jelentette, hogy szerepelt a kínálatunkban sült vér, resztelt máj, készült toros káposzta, sült hús, valamint többfajta hurka és kolbász is. A zalai térséghez kapcsolódóan meghívtuk a nagyrécsei hagyományőrzőket, akik dödöllével kínálták a vendégeket, de olyan gasztronómiai érdekességeket is be tudtunk mutatni, mint a vágott zsír, ami a térségünkben kevésbé ismert. Természetesen bátorító italok is voltak szép számban, köztük eper, szilva, barack és irsai pálinkák, amiket helyi pálinkafőzőktől kaptuk. A gasztroshow-hoz kapcsolódó első kolbásztöltő versenyt pedig a zalakarosi lakosokból álló Gyüttmentek csapata nyerte.