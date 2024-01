Idén januárban a hagyományok sora egy újabbal bővült, a Vince-napi szőlőmetszéssel és szőlőáldással. Utóbbi eseményt Horváth Vilmos borosgazda szőlőjében tartották az iharosi szőlőhegyen Vince-napkor. E jeles alkalmon jelen voltak a csurgói Csokonai Borlovagrend tagjai, melynek a házigazda egyedüli iharosi tagja. A borlovagrend vezetője Ilia Csaba, mint Magyarország egyetlen borpüspöke Horváth Vilmossal közösen metszett, majd a szőlőveszőket Kadlecsik Zoltán Iharosberényi evangélikus lelkész áldotta meg.

- A községben élő, illetve felelevenített tradíciók terén először a Hegedűs Jánosné vezette Hagyományőrző Hangulat Klub jeleskedett, ahogy a nevükben is szerepel, a hagyományok őrzése fontos számukra - mondta Horváth Győző polgármester. - Évek óta az egyik kiemelkedő eseményük novemberben a Márton-napi program, amelyen az Iharosi Kerekerdő Óvodával közös műsoruk után liba ételekkel kínálják a vendégeket. Emellett szerveztek több alkalommal hagyományos, kézi gabonaaratást nyáron, vagy májusfa-kitáncolást is.

A tavalyi maszkázás vidám csapata már az idei eseményre hangolódik

Fotó: ZH

Horváth Győző hozzátette: a további, ugyancsak hagyományőrző programok spontán civil kezdeményezésként kezdődtek. Szervezésükből kivette és kiveszi a részét a katolikus egyház egyik egyházközségi képviselője, de van benne helyi pedagógus is. Horváth Renáta, az önkormányzat közművelődési munkatársa, az Iharosi Három Juharfa Egyesület elnöke szintén sokat dolgozik. Önkéntes munkájuk nagyban hozzájárul a falu kulturális életének színessé tételéhez. Az egyesület céljai között kiemelt helyen szerepel, hogy aktívan támogassa az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket, melyekhez hosszú távon a pályázati hátteret is biztosítani lehet így.

- Fontos, hogy Iharosban, ha van rá kedv és igény, minél szélesebb körben éltessük a hagyományokat - tette hozzá. - Bízom benne, hogy ez nemcsak egy fellángolás, hanem a többség gyökeret is verhet az iharosi közéletben. Már készülünk az idei húshagyókeddi maszkajárásra is, valamint a helyi Szent László Király Lovagrend férfi tagjai a májusfaállításra is április végén.