A városvezető felidézi: 2023-ban elkezdődött az andráshidai bölcsőde építése, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új szárnyának kialakítása, elkészült a Szent Család Óvoda felújítása és bővítése, befejeződött a Széchenyi- és a Deák-technikum megújítása, továbbá zajlik a Zrínyi Miklós Gimnázium rekonstrukciója is.

Utóbbi esetében az eredeti projekt csak a főépületet tartalmazta, amely 832 millió forintos ráfordítással újul meg (a tetőszerkezettől a fűtésrekonstrukcióig, a nyílászáróktól a világítástechnológiáig, a hőszigeteléstől a homlokzatig). Ugyanakkor szintén rossz állapotban volt a szemből nézve jobb oldali, különálló épület és a kerítés is.

– Örömmel számolok be Kajári Attila tankerületi igazgatóval közösen, hogy több minisztériumi tárgyalás eredményeként sikerült plusz 140 millió forint állami támogatást szerezni a teljes rekonstrukcióra, így a főépület mellett megújul a jobb oldali, különálló épület, a munkálatok már el is kezdődtek. Megújul a kerítés, a lábazat, megújulnak a kivezető közművek, valamint a kapunál lévő szobrok környezete is. Így közel egymilliárd forintos beruházás keretében sikerül a gimnázium épületének teljes rekonstrukcióját megvalósítani – tájékoztatott Balaicz Zoltán.

A polgármester hozzátette: a közgyűlés szintén egyhangú döntése alapján a TOP Plusz program keretében az előttünk álló években négy évszakos, fedett, fűthető, egész évben, rossz időben is használható gyermekjátszóház épül a megyeszékhelyen, továbbá megújul a Tipegő Bölcsőde, az Űrhajós utcai, a Napsugár , a bazitai és a ságodi óvoda, továbbá az Ady-iskola régi szárnya, és fejlesztik a pedagógiai szakszolgálatokat.

– Persze nem dőlhetünk hátra, hiszen még ezután is maradnak olyan intézmények, ahol szükség van a felújításra (Ganz Ábrahám Technikum, Öveges József Általános Iskola, Izsák Imre Általános Iskola, Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola, stb.). Keressük a pályázati lehetőségeket, egyeztetünk a hamarosan megnyíló KEHOP Plusz keretekről és az egyéb alternatívákról – fogalmazott Balaicz Zoltán.