Kun Marcell, Dióskál polgármestere elmondta, a két épületben egyebek mellett kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtést, illetve napelemrendszert telepítettek, továbbá utólagos hőszigeteléssel látták el a lábazatot, a falakat s a padlásfödémet, és az óvodát akadálymentesítették.

– Mindennek köszönhetően csökkent a széndioxid-kibocsátás, illetve a hőveszteség, így Dióskál környezetbarát és gazdasági szempontból hatékonyabban üzemeltethető intézményekkel gazdagodott. A fejlesztések eredményeként a rezsiköltségek máris csökkentek, s javultak a munkavégzés feltételei, körülményei – összegzett Kun Marcell, hozzátéve: a gyermeklétszám alapján jó az esély arra, hogy még sokáig fennmaradhat a település tagóvodája, ami komoly értéket jelent.

Az avatáson – a gyerekek ünnepi műsorát követően – Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt évek sok nehézséget hoztak, akár e projekt tekintetében is, de örömteli, hogy végül elkészült mindkét beruházás, amely a helyi közösséget, a települést és az itt élőket szolgálja.

Az óvodások műsorukkal ünnepelték a megújult intézményt

Fotó: PBÁ

– Az óvodai fejlesztések mindig örömteliek – folytatta a politikus –, s túl azon, hogy persze fontos az épületek korszerűsítése, energetikai megújítása, ám ahhoz, hogy a vidéknek pozitív jövőképet adjunk, az óvodáknak – s persze a bölcsődéknek, iskoláknak – szimbolikus értelemben is fontos szerepük van. Ezek fejlesztése egyben azt is jelenti, hogy az adott településen szükség van ezekre az intézményekre, hiszen általuk a jövőt építjük.

Nagy Bálint arról is beszélt, e két beruházás azt is bizonyítja, Dióskál vezetői tudták, mire van szüksége az itt élőknek, s a hasonló fejlesztéseket a jövőben is szívesen támogatja, segíti – a térség valamennyi településén.