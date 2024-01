Barkácsműhely

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nagyszerű sorozata, a Tappancs Barkácsműhely 2024-ben is folytatódik. Az első foglalkozást Hull a hó műhelyprogram elnevezéssel január 13-án 9-től 12 óráig tartják Zalaegerszegen, a Deák Ferenc tér 6. szám alatti intézményben. A gyerekek a télhez kapcsolódóan készíthetnek különféle témákat, például hó fedte épületeket, rénszarvast vagy hóembereket, könnyen elsajátítható technikákkal.

Kézműves-foglalkozás

Január 13-án a zalaegerszegi Apáczai Csere János Tagkönyvtár is kézműves-foglalkozásra várja a családokat. Az Apáczai tér 5. szám alatti bib­liotékában a Napraforgó műhely elnevezésű programjukat 10 órakor nyitják meg, és délben zárják.

Orgonakoncert

Január 12-én, pénteken 19 órától Rákász Gergely – Lords Of The Organ – címmel ad orgonakoncertet Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A kiváló magyar orgonaművész ezen címet viselő sorozatában a hangszer legnagyobb szerzőit és örök életű műalkotásaikat állítja színpadra. Az ötezer forintba kerülő belépőjegy online is megvásárolható a Keresztury VMK www.kereszturyvmk.hu weboldalán.

Véráztatta föld

Nagykanizsán szombaton 14 órakor a városi temetőben a HONSZ Nagykanizsai Hadi­gondozottak Klubja koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött programján a doni harcokban elesett katonákra emlékeznek. Vasárnap Zalabaksán tartanak megemlékezést a doni áttörés 81. évfordulóján. Az ünnepi szentmise 11.30 órakor kezdődik a templomban, majd utána tartják a megemlékezést és a koszorúzást a templomkertben a hősi emlékműnél. A doni áttörés magyar áldozataira emlékeznek vasárnap reggel Keszthelyen, ahol 8.30-kor engesztelő szentmisét mutatnak be a Magyarok Nagyasszonya-templomban, majd a Várkertben Góth Imre Árpád történelemtanár mond beszédet, amit gyertyagyújtás követ. Gyenesdiáson 10.30-kor kezdődik az emlékező szentmise a Szent Ilona-kápolnában, majd 11.30-kor a községházán emlékeznek a doni áttörés hőseire. Itt dr. Szántó Endre helytörténész mond beszédet. Ezt követően az érdeklődők megnézhetik a Lakits Attila gyűjteményéből összeállított I. világháborús hadifogoly-levelezés című tárlatot. Zalalövőn, a Nemzeti Összetartozás Park­jában található II. világháborús emlékműnél pénteken 18 órakor tartanak gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést a doni áttörés áldozatai tiszteletére. Beszédet Herczeg Imre történelem szakos tanár, a város alpolgármestere mond, majd Páli Zoltán plébános vezetésével közös imádságot mondanak az elesettekért. Letenyén szombaton 17 órakor, a Szentháromság templomban tartandó szentmisével kezdődik a megemlékezés. Ezt követően a II. világháborús emlékműnél mécsesgyújtással, csendes főhajtással és imádsággal róják le kegyeletüket a hősi halottak emléke előtt.

Üzemel a jégpálya

Még ezen a hétvégén is nyitva tart a keszthelyi jégpálya az Energia téren. A csúszós kalandra vágyók díjfizetés nélkül korcsolyázhatnak naponta 11 és 19 óra között, a tervek szerint január 15-ig.

Sportbál

Idén is megrendezik a sportbált a vonyarcvashegyi Eötvös-iskolában. A mulatság szombaton 19 órakor kezdődik, az est során a Crazy zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról.

Engesztelőest

Homokkomáromban, a Kisboldogasszony-kegytemplomban szombaton engesztelőestet tartanak. A program 15.45 órakor imaórával kezdődik, ezt 17 órától keresztút, 18.30-tól szentmise és körmenet követi.

Moziklub

Vaspörben, a művelődési házban szombaton 18 órakor a Nemzeti Művelődési Intézet Moziklubja keretében a Szikora János rendezte Hadik című történelmi kalandfilmet mutatják be.

Nótaest

Zsitkócon, a muravidéki település faluotthonában pénteken 17 órakor Nótás kedvű volt az apám címmel tartanak vidám szórakoztató estet.

Perecsütés és disznóvágás

Hosszúfaluban, a muravidéki település kultúrotthonánál pénteken 15 órakor perecsütésre, majd szombaton 8 órakor hagyományőrző disznóvágásra várják az érdeklődőket.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Mama Africában szombaton Náksi és D.J. Miller keveri a zenét. A Mimose Lounge szombat esti partiján magyar slágerek csendülnek fel. Az Angels Clubban ugyancsak szombaton UV Color partit tartanak. A Vándor Vigadó szombat esti pótszilveszteri rendezvényén 19 órától Ambrus Tamás lép fel. A Gyuri Csárdában ugyancsak szombaton 19 órától tartanak pótszilveszteri bulit, itt Klau énekel. Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban szombaton 19 órakor Lovasi András, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag zenekarok frontembere mutatja be Letehetetlen című „egy szál gitáros” szólóestjét. A Baur Sörözőben szombaton 21 órától a TMK Rock Band ad koncertet. A Kanizsa Clubban szombaton a Zero bulize­nekar szórakoztatja a közönséget. Keszthelyen, az Ánizs Caféban pénteken 21 órától a Vagabond Trió zenél, szombaton D.J. Ati áll a lemezjátszók mögé. Gellénházán, a művelődési házban szombaton 22 órakor Krisz Rudi lép fel, majd a Delta bulizenekar játszik. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremben szombaton Josh és Betti lesz a sztárvendég.