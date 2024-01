A vasárnapi programon 30 fő vett részt, s 9,2 kilométert gyalogoltak kedvező időjárási körülmények között, szikrázó napsütésben. A túra során arra is volt alkalom, hogy értékeljék az elmúlt évet, illetve a 2024-es terveket is vázolják.

- Az évnyitó túránk során hagyományosan a Borostyán-tavat járjuk körül, hiszen ez az egyik legszebb természeti környezet Zalalövő térségében – mondta Takácsné Nagy Ágnes túravezető. – Ezúttal még az időjárással is szerencsénk volt, mert a pénteki havazásnak köszönhetően még szebb arcát mutatta a táj, a fagy miatt a terep is viszonylag könnyen járható volt, a napsütés miatt ugyanakkor fáznunk sem kellett.

A csoport vezetője hozzátette: tavaly sajnos nem sikerült maradéktalanul megvalósítaniuk terveiket, ez elsősorban a csapadékos időjárás miatt alakult így. A csoport tagjai ugyanis hobbi természetjárók, ezért kedvezőtlen túrakörülmények között nem vágnak útnak, így többek közt a két napos, szintén hagyományos bakonyi kirándulásuk is elmaradt. Programjuk persze ezzel együtt is akadt bőven, de a havi egy túrát 2023-ban nem tudták teljesíteni.

- Ennek az is oka, hogy a zalalövői rendezvények is átalakultak egy kicsit, a város napjához kapcsolódó városismereti túra, aminek mi vagyunk a szervezői, például szintén elmaradt – magyarázta Takácsné Nagy Ágnes. – Helyette civil mezei csata néven egy vadonatúj program valósult meg, abban viszont részt vettünk. Emellett a civil majálisnak és a gyermeknapnak is aktív közreműködői, segítői voltunk.

A 2024-es tervekről szólva a csoportvezető elsőként arról beszélt, Zalalövő osztrák testvérvárosában, Bruck an der Murban, az ottani nyugdíjas klubban működik egy természetjáró szakosztály, akikkel hivatalos partnerkapcsolatot szeretnének kialakítani. Ha ez sikerül, akik közösen vennének részt egy ausztriai és egy magyarországi túrán is. A legközelebbi programjuk viszont a februári kakasmandikó túra lesz, amit Csöde térségében terveznek megvalósítani.