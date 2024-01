A rendezvényen Király Edit klubvezető értékelte az elmúlt esztendőt és tájékoztatta a tagságot az idei programokról, tervekről.

Mint mondta: számos rendezvényt szerveztek és részt vettek a társklubok eseményein is tavaly. Minden hónapra jutott program, volt, hogy több is. Megemlékeztek a magyar kultúra napjáról, megtartották a hagyományos nőnapi ünnepséget, a férfinapot, a snapszerversenyt, emellett több színvonalas előadás, kirándulás, színházlátogatás, kerékpártúra, vetélkedő, tekeverseny színesítette az évet. Novemberben emlékfát ültettek a temetőben az elhunytakra emlékezve, részt vettek az adventi gyertyagyújtásokon, a falukarácsonyon fellépett a női dalkör, a klub kézimunka körének, a „böködőkörnek” tagjai horgolt díszeket készítettek a művelődési házban felállított karácsonyfára. Az évet pedig közös szilveszteri összejövetellel zárták.

Idén is hasonló programokat tartanak majd, január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából előadásra várják az érdeklődőket, a helyi kötődésű dr. Zsupán Edina, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatója mutatkozik be. Februárban farsangi rendezvényt tartanak, márciusban a nőnapot ünneplik majd. Áprilisra budapesti és nemesnépi kirándulást terveznek. Megtartják a férfinapot, a társklubok részvételével a snapszerverseny idén is jelentős esemény lesz, illetve részt vesznek majd a környékbeli nyugdíjasszervezetek rendezvényein.

A női dalkörre több fellépés is vár idén, többek között Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen. Király Edit emellett örömmel tájékoztatott arról, hogy három új taggal bővült a klub. A rendezvényen a kerek évfordulósokat is köszöntötték.