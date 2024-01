Az eső ellenére megteltek a padok, a 150 adag főtt étel és a több kiló pogácsa és kenyér elfogyott. Az akcióban 12 éve részt vevő Mészáros László, a HIT Szeretetszolgálat zalaegerszegi képviselője - a legkülönbözőbb foglalkozási körből kikerülő - 15 aktivista társával nemcsak a meleg étel szétosztását vállalja ilyenkor, hanem támogató beszélgetésre is várja mindazokat, akik önhibájukon kívül, nyomasztó külső körülmények, állásvesztés, vagy támogató családtag elvesztése miatt kerültek nehéz anyagi és élethelyzetbe. A HIT gyülekezet - mely Zalaegerszegen 160-180 főt számlál - országszerte sort kerít évente legalább egyszer a karitatív akcióra, mottójuk az, hogy a hit jócselekedet nélkül keveset ér, mondta lapunknak Mészáros László. A januári időpontot azért választják, hogy ellensúlyozzák a nagy decemberi, ünnepközeli adakozó kedv csökkenését, amely jellemzően az év első hónapjában érzékelhető. Az ételosztás alapanyagait a gyülekezet tagjai biztosítják, a lehetőséget igénybe vevők között pedig idősebbek, fiatalabbak is vannak, sőt, két kisgyermekkel érkező családot is láttunk az eső ellen védő sátor alatt. A résztvevők száma 150-200 között szokott lenni Zalaegerszegen, az élethelyzetből fakadó rejtett szégyenérzet általában érzékelhető, tette hozzá a HISZ zalaegerszegi képviselője.