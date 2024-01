A faluházban tartott rendezvényen először Pete Polgár Máté plébános celebrált szentmisét, majd Gasparics Győző, a település polgármestere mondta el ünnepi gondolatait.

- Az elmúlt év nem volt könnyű, de ez az időszak azt is megmutatta, hogy közösen, együtt, összefogással milyen messzire tudunk jutni - fogalmazott Gasparics Győző. - Ebben a nehéz gazdasági helyzetben is megtettünk mindent és teszünk ezután is, hogy boldoguljunk. Számomra az egyik legnagyobb öröm, hogy az elmúlt év bizonyította: Külsősárdon sok önzetlen, segíteni és tenni akaró ember él, olyanok, akik szívesen dolgoznak mások öröméért, akikre mindig lehet számítani. Ezúton köszönöm mindenkinek azt a munkát, amivel hozzájárult ahhoz, hogy településünk szebbé, jobbá vált.

Gasparics Győző a fentieket azzal egészítette ki kérdésünkre, hogy tavaly társadalmi összefogással, a helyiek segítségével több munkát is elvégeztek a faluban, ezt szeretnék folytatni, hisz vannak már tervek, javaslatok erre az évre.

- Az árkok tisztítására, a temetőben a zöldterületek rendben tartására már vannak jelentkezők - folytatta. - Szeretnénk a falut, a kultúrház környékét szépíteni, illetve kihasználni a pályázati lehetőségeket, a közterületek karbantartásához szükséges eszközökre pályázunk a Magyar falu programban, illetve szükség lenne új falugondnoki autóra is, emellett tervezzük, hogy pajtaszínházat építünk, ahol a rendezvényeinket tartanánk meg. Itt egy régi, tájjellegű eszközökből összeállított kiállítást is berendeznénk.

A polgármester köszöntője után a résztvevők koccintottak a sikeres új esztendőre, majd vendéglátással, beszélgetéssel folytatódott az összejövetel.