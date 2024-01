Az alkotó 1944. január 7-én született Őriszentpéteren, s bő három évtized múlva, 1976-ban költözött Türjére. Esztergályosként, majd a gépipari technikum elvégzése után csoportvezetőként, később művezetőként dolgozott az ÉPFU-nál, egészen nyugdíjazásáig.

– Türje közéletében aktív szerepet vállalt, önkormányzati képviselőként évtizedeken keresztül segítette a falu fejlődését, a civil társadalom megerősödését. Például a fotószakkör segítségével próbálta átadni tudását a téma iránt érdeklődőknek. A természet szeretete irányította figyelmét a fotózás felé: nagy szenvedély és elhivatottság kellett ahhoz, hogy a felkutatott, ritka pillanatokat megörökítse – mondta a tárlatnyitón Nagy Ferenc, Türje polgármestere.

Gömbös Dániel 2012 óta fotóz intenzíven, azt megelőzően analóg technikával dolgozott – de akkor is szenvedéllyel. Szakmai ismereteit könyvekből és az internetről sajátította el, s főként a vadon élő állatoknak, különösen a madaraknak szentelt nagy figyelmet. Munkáit több pályázaton díjazták, képeit három éven át beválogatták a Varázslatos Magyarország-kiírás ötven legjobb fotója közé.

Fotó: PBÁ

Az alkotó fiatalabb éveiben rajzolt és festett is, az ecsetkezelés technikáját Szentgotthárdon sajátította el, képzett művészek segítségével, elevenítette fel Nagy Ferenc. A korai alkotások közül több is látható a tárlaton, különösen megindító például az édesapjáról készült portré, s mellette családtagjai, rokonai is feltűnnek az őszinte, tiszta képeken.

– Gömbös Dániel a falu rendezvényeit is sokszor színesítette alkotásainak bemutatásával, s a Türjei kalendárium borítóit is több alkalommal az ő fotói díszítették. Köszönet illeti azért, hogy megörökítette a falu rendezvényeinek különleges pillanatait is – mondta Nagy Ferenc, aki a művészt további alkotásra biztatta.

Gömbös Dániel mindmáig aktív: tavaly az Alföld jellegzetes madarait fotózta, s az Őrségi Nemzeti Parkban az európai bölényekről is készített művészi felvételeket.