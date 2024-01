A gyerekeket 9 órától Furfangos jégkrémek című társasjátékkal várja Szörényiné Kis-Gergely Lilla könyvtáros. A játék küldetése, hogy használója örömmel és szórakozva tegyen szert az olvasáshoz, az értő olvasáshoz és a szövegértéshez szükséges képességekre. A nyitvatartási idő alatt, 9 és 13 óra között Pálfi Dénes könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit óvodák és iskolák már beépítettek mozgásos tevékenységeik közé. A bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják. Majd Virág Adrienn könyvtáros fűzi a történeteket 10.30 órakor a Mesés papírszínház keretében, klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. Ezt követően 10 és 11 órakor a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet által készített A világ igazai című kiállításhoz kapcsolódó előadást tart Benke Dániel könyvtáros és Budáné Józsa Szilvia, a Zrínyi-iskola történelemtanára. De a látogatók láthatják a vészkorszakot bemutató színpadi adaptációt, vagyis a Szép Ernőről szóló Emberszag című nagy sikerű előadást. Az ingyenes filmvetítés a Madách Színház támogatásával, a Színház Madách SzínpadON című online programsorozatának könyvtári partnerprogramja keretében valósul meg.