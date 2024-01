A Polgári Egylet egykori székházában az egyik, 180 négyzetméteres üzlethelyiség teljes rekonstrukcióját el kellett végezniük, melyhez kezdetben a tagságuk kétkezi munkája nyújtott felbecsülhetetlen segítséget. Majd a kivételes eltökéltségüket látva a jó ügy mellé állt a Helyi Akció Csoport Nagykanizsa (HACSuNK).

Dene Tibor elmondta: a szervezet pályázatán 52,5 millió forintot nyertek, de az emelkedő alapanyag árak miatt a költségvetésük 74,8 millió forintra emelkedett. A különbözetet kellett társadalmi munkával, egyéb nagykanizsai cégek és magánszemélyek támogatásával és az adó 1 százalékából befolyt pénzzel pótolni. Ez a tervük szinte maradéktalanul sikerült, bár az udvar rendbetétele nem fért bele a büdzsébe.

Fotó: Szakony Attila

- Szeretnénk tavaszra, vagyis a város napjára az oldtimer kerékpármúzeumot megnyitni a látogatók előtt - folytatta. - Jelenleg ide összpontosítjuk az erőinket, hogy nívós tárlattal fogadhassuk az érdeklődőket. Közel 45 darabos kerékpár kollekcióval indítanánk, ami egyfajta történelmi időutazást jelentene és a magyar bicikligyártás előtt is fejet hajt. Szeretnénk az 1900 évektől a nagykanizsai kerékpársportról is megemlékezni, fényképekkel, érmekkel. A napokban érkezett egy 186 centiméter első kerekű velocipéd, ugyan működőképes, ám a múzeumban kiállítva kizárólag fotópontként használjuk. Ugyanilyen célokat szolgál az egyik falra felragasztott 1912-es Deák teret ábrázoló poszter is.