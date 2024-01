-A Belügyminisztérium egyik kiírására nyújtottunk be pályázatot, hogy megújítsuk a rendelő épületét kívülről is, hiszen a belső terek teljes rendbetétele már megvalósult, köszönhetően a Magyar falu programban korábban elnyert támogatásnak - tájékoztatott Nyakas István polgármester. - A külső megújítással az energetikai korszerűsítést is megoldottuk, illetve jelentős csinosítást végeztünk. A mintegy 14 millió forintos beruházás során előtetők készültek, hőszigetelést, színezést kapott az épület, ablakkönyöklőket cseréltünk, és napelem is került a tetőre, ami biztosítja az intézmény villamosenergia ellátását, vagyis a rendelő ebből a szempontból önellátó lett. Elkészült emellett a mozgáskorlátozottak számára a feljáró korláttal, az épület köré pedig térkőburkolat került, több oldalról is könnyen megközelíthető a bejárat, új kerékpártárolókat is elhelyeztünk, valamint a parkolóhelyeket bővítettük, szélesítettük, a személyzet részére pedig az udvarban van beálló. A rendelőben működik a védőnői szolgálat és a fogászati ellátás is.

A polgármester ez utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy itt is fejlesztésbe kezdtek decemberben saját erőből, nem véletlenül.

- Sikerült egy fogorvossal hosszú távú szerződést kötnünk, hat évre kötelezte el magát az önkormányzat felé, hogy biztosítja a községben az ellátást - folytatta. - Ezért szükségessé vált a régi eszközöket újakra cserélni, szereztünk be fogászati kezelőegységet és más kötelező eszközöket, bútorokat, s ha minden meglesz, akkor már január közepén elindítjuk helyben a fogászati ellátást, így nem kell emiatt Zalaegerszegre, vagy máshova utazniuk a betegeknek.

Hozzátette: ezzel jelentősen javul az orvosi ellátottság Gutorföldén, igaz, a háziorvosi szolgálatot helyettesítéssel oldják meg, de bíznak benne, hogy ott is lesz idővel állandó orvos, amire szükség is lenne, hiszen akkor több alkalommal lenne rendelés. A háziorvosi rendelőt is fejlesztették, egy pályázat keretében ide is új eszközök kerültek.