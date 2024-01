E hét első három napján minden képzési szinten záróvizsgát tesznek a PE ZEK végzősei, a gazdálkodás-menedzsment, gazdasági informatikus, mérnök szakosok összesen 76-an fejezik be felsőfokú tanulmányaikat a zalaegerszegi kampuszon. Dr. Palányi Ildikó lapunknak elmondta, mivel az egyetemnek fontos a munkaerőpiac visszajelzése, az általában három tagú államvizsga bizottságba az oktatókon kívül a vállalati szféra egy-egy képviselőjét is meghívják. A záróvizsgán arra kíváncsiak, hogy a hallgató milyen színvonalon sajátította el a tananyagot, megfelelnek-e a képzési feltételeknek.

– Az első nap tapasztalata pozitív, örömmel, és jó szívvel bocsátjuk hallgatóinkat a munka világába - tette hozzá a dékán, aki a gazdálkodás-menedzsment szakosok egyik vizsgabizottságát is elnökli. A diákok közül, a képzési formának megfelelően vagy szóbeli tételek alapján felelnek, vagy a szakdolgozatukat védik meg.

A PE ZEK képzési kínálatában így három fő terület szerepel: a gazdasági, az informatikai és a műszaki képzés. Az oktatás több szinten folyik, a képzési portfólióban az alapképzés mellett megtalálható a mesterképzés és a felsőoktatási szakképzés is. Emellett a szakirányú továbbképzésben is szerepet vállal az intézmény.

A mérnöki karhoz tartozó mechatronikai mérnökképzés szakmaterületen oktató Decsi Pétertől megtudtuk, náluk ezekben a napokban nyolc hallgató fejezi be tanulmányait a záróvizsgával, ők mindannyian három tárgyból felelnek a bizottság előtt, emellett a szakdolgozatukról is kell, hogy beszéljenek. A mérnökhallgatók a diplomadolgozatot a követelményeknek megfelelően egy teljes év alatt készítették el, a feldolgozott témakörök jó része idén is a járműiparhoz, annak eszközigényéhez kapcsolódik. A zalaegerszegi tesztpálya tevékenységét idén három dolgozat is górcső alá vette, amelyeket a duális képzésben részt vevők készítettek. A diákok elhelyezkedése is ezt az irányt célozza.

– A szakdolgozatom a hazai felsőoktatásban töltött évek és a diplomaszerzés utáni külföldi munkavállalás indokait járta körül, azt vizsgáltam több mint 120 kitöltött kérdőív segítségével, hogy mi motiválja azt a döntést, hogy a friss diplomás fiatalok elhagyják Magyarországot, időlegesen, hosszabb időre vagy végleg - mondta a nagykanizsai Skoda Gergő, aki gazdálkodás-menedzsment szakon végez idén. Az alapkutatásában olasz, spanyol, angol nyelvterületen élők mellett még Marokkóban élő magyar munkavállaló válasza is megtalálható. Így derül ki a válasz a dolgozata címében is feltett kérdésre, vajon külföldön kolbászból van-e a kerítés a más országokból érkező munkavállalók tapasztalatai szerint. Skoda Gergő idehaza szeretne elhelyezkedni a szakmájában, de nem Budapest, hanem Győr vagy Pécs szimpatikus számára e pillanatban.

A hallgatók – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a vizsganap végén azonnal megismerhették az eredményeiket.