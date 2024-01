Másként: lézershow szórakoztatta az óévet búcsúztató, az újévet köszöntő seregletet a megyeszékhelyi belvárosban vasárnapról hétfőre, azaz 2023-ról 2024-re virradóan, de azért jó néhány tűzijátékot is útnak indítottak a közelgő esőt ígérő felhők mögé bújt csillagok felé.

A szórakozásról, a szórakoztatásról megoszlottak a vélemények.

Kapuvárról érkezett Zalaegerszegre Takács Péter és Varga Vivien, akik szombattól keddig tervezték zalai programjaikat, és láthatóan jól érezte magát a fiatal pár, amit erőteljes trombitaszóval is tudtára adtak mindenkinek. Néhány lépésre tőlük a régebbi idők dalait hiányolták a lemezlovasok kínálatából egy hölgykoszorú tagjai, akiknek azért ez láthatóan nem rombolta a hangulatukat, bár ebben a korábban elfogyasztott nedűknek is lehetett szerepe.

A hetvenes évek zenéje kellene, és ennél nagyobb hangerővel, mondta egyikük, aki elárulta, tíz év kihagyás után szánta rá magát az utcai szilveszterezésre. Az új év köszöntése, a lézershow után pedig a nyakukba veszik a várost, árulta el.

Többen maguk gondoskodtak szórakoztatásukról. Pezsgős üvegekkel, tűzijátékokkal felszerelkezve érkeztek a forgatagba, és amint az ital kifogyott, indítóállássá vált a palack.

Tőke Erik, a városháza előtt parkoló Tütü Gasztró Busz vezetője elégedett volt a forgalommal a kisebb-nagyobb hullámzás ellenére. Bár este nyolctól már pörgött a zene, csak kicsit később, fél tíz tájt indult be a buli, és úgy látta, hogy hajnali két óra tájt már kitehetik a zárva táblát. Utána pedig amúgy is megjön az eső.