A bútorfestő szakkör célja, hogy a résztvevők megismerjék egy régi, ritka mesterség hagyományos formavilágát, a szakma történetét és néprajzi vonatkozásait, alapanyag és eszközhasználatát.

– A bútorfestő szakkört választottuk idén a kínálatból, hogy új ismeretekre tegyünk szert – mondta Gasparics Győző polgármester, aki egyben a szakkör vezetője, hiszen elvégezte az NMI közművelődési szakember képzését. – Úgy álltunk neki ennek a feladatnak, hogy utoljára talán csak az iskolában rajzoltunk, festettünk. A kezdéskor több alkalommal csak papírra rajzoltunk, először motívumokat, később már betűket is. A szakkört októberben kezdtük, már a hetedik alkalomnál járunk, folyamatosan haladunk, a legutóbbi foglalkozáson egy faddi tükörkeretet készítettünk, amit mindenki a saját elképzelése szerint festett ki. Rendelkezésünkre állnak oktatóvideók most is, de egy kicsit mindannyian belevisszük a saját ízlésünket a minták formálásába.

Fontos megjegyezni – tette hozzá Gasparics Győző –, hogy nem régi bútorokat újítanak fel, hanem új bútorokat, tárgyakat, eszközöket festenek meg, díszítenek.

– A szervező intézet ez alkalommal is biztosítja az alapanyagokat, megkaptuk például a tükörkeretet, amivel dolgozunk, ezt alapozzuk, festjük – magyarázta ottjártunkkor. – A szakkör 5 fővel indult el, mindannyian nagyon ügyesek. Volt több jelentkező is, bízunk benne, hogy a következő szakkörnél már 10 főre tudunk pályázni.

A 20 alkalmas tevékenységet tavasszal kiállítás zárja Külsősárdon.