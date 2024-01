Pénteken este Pölöskén járt Tódor Szabolcs és Gyulai Péter káplán a hitét őrző Titz családnál, amely évtizedek óta ápolja e szokást, minden esztendő elején kérve a házszentelést. A meghitt hitbéli alkalom később kibővült: az egyik fiú, István születésnapjára rokonok s jó barátok érkeztek, az adomákból és a közös zarándoklatok élményeinek sorolásából pedig hosszú időn át nem fogyott ki a jó kedélyű, kedves társaság.

Tódor Szabolcs lapunknak elmondta, Búcsúszentlászló térségében, a plébániához tartozó kilenc településen erősen él ez a katolikus hagyomány, amelynek őrzésében nagy szerepe volt a 2003-ig itt működött ferences közösségnek. Később a házszenteléseket az egyházmegyés atyák többsége is folytatta, amire a hívek körében kimondottan nagy az igény.

– Egy esztendő során sok hatás éri az embert, az év eleji áldás pedig nagy ajándék. Fontos, hogy ezáltal is tudatosuljon bennünk: nem vagyunk magunkra hagyva. A házszentelés egyben azt is lehetővé teszi, hogy találkozzunk a hívekkel s megálljunk ebben a rohanó világban néhány percre. A beszélgetések erőt adnak, a közreműködő ministránsok számára pedig életre szóló élményt, megerősítést jelent egy-egy olyan nap, amikor akár 60-70 családhoz is ellátogatunk, amit ők ajándékként élnek meg – fogalmazott Tódor Szabolcs, aki szerint mai világunkban nagyon fontos, hogy megőrizzük s továbbadjuk a hagyományokat, értékeket a következő generációnak.

Ha nem így teszünk, akkor ők vajon miből merítenének erőt, hitet az életükhöz?

, folytatta a gondolatot Búcsúszentlászló plébánosa,

hozzátéve: mai világunkban magányos és önző lett az ember, éppen ezért a házszentelés, a találkozás és a beszélgetés rendkívüli értéket képvisel – az egyén és a közösség számára egyaránt.