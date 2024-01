Erről Németh Géza polgármester, a Borbarangolás a történelmi Dél-Zalában elnevezésű rendezvény ötletgazdája számolt be lapunknak. Elmondta: azért szervezik meg évről évre a borbarangolást, hogy a téli időszakban is tudjanak olyan programot biztosítani a térségben élők számára, amely némileg a hagyományos borfesztiválokra emlékeztet, azaz kellemes meleg környezetben, finom házias ételek és nagyszerű szórakoztató zene mellett jó borokkal szeretnék kínálni a vendégeiket. Németh Géza azt is hozzátette: a község faluházában szombaton 14 órakor kezdődő programra a muravidéki Lendvától indulva, a dél-zalai, szlovén és horvát határmenti térséget is felölelően, egészen Miháldig bezárólag érkeznek borkínálók. A szortimentben természetesen megtalálhatóak lesznek a helyi termelők borai is. A program során emellett – a 15 órára tervezett köszöntőket követően – a nagykanizsai Cika Borászat 2023 őszén Berlinben, az ottani Wine Trophy-n aranyérmet nyert borát is megkóstolhatják a jelenlévők.