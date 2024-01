Bár a hatalmas erejű, szívós állatok igénytelenek, de érzékenyek a hidegre és a melegre is. Kedvelik a vizet és a mocsaras vidéket, szívesen dagonyáznak a vizenyős területen. Erre a jelenlegi fagyos időben, amikor a rezervátum területén a holtág is befagyott, nincs lehetőségük, de mikor a napokban arra jártunk, az állatok is élvezték a kellemes januári napsütést.

Fotó: Korosa Titanilla