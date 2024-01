Gimnazistaként jelent meg a közelmúltban első regénye, amely egy izgalmas krimi Az ördög játszmája címmel. A ZAOL Podcast adásának vendége Bencze Lilien Alexa, akinek egyik verssora ihlette annak a nemrég megjelent antológiának a címét, melyben keszthelyi és hévízi középiskolások mutatkoznak be irodalmi művekkel és grafikákkal.

Fotó: Király Erika

A Keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulójával most szereplők sorsáról és történetek alakulásáról beszélgetünk, de szóba kerülnek különleges figurák és megoldhatatlan rejtélyek is. Ezenkívül arra is fény derül, mi köze van a nyolcas számjegynek a szilvalekvárhoz, vagy épp egy viharfelleghez.