A túra Zalaháshágyról indult, hiszen a résztvevők többsége az északnyugat-zalai község lakója. Ketten Vaspör velencei településrészén csatlakoztak hozzájuk. Az út a kegyhelyet övező hatalmas erdőségen át vezetett, ám – mint azt a résztvevők mondják – a fagy miatt nem volt gondjuk a tereppel.

- Ellenben csodálatos látványban volt részünk, a természet gyönyörű arcát mutatta, s még vadakat, őzeket, szarvasokat, nyulakat is láttunk – jegyzi meg Vörös Bernadett. – Az itteni tájban napi szinten lehet gyönyörködni, hiszen mindig mutat valami újdonságot. Bár rendszeresen túrázunk, de minden alkalommal van lehetőségünk rácsodálkozni valami szépségre.

A zalaháshágyi asszonyok évekkel ezelőtt kezdtek el egészségmegőrző túrákat tenni. A falu határában gyalogolnak napi szinten, általában a reggeli órákban vagy délelőttönként 6-7 kilométert, s közben jól elbeszélgetnek az élet általuk fontosnak tartott dolgairól. Horváth Gyuláné, a kis csapat szintén lelkes tagja azt mondja: az egészségmegőrzés és az összetartás egyaránt fontos számukra.

- Szerencsére már a vidéken élők is rájöttek, hogy mozgás maga az élet, így ma már nem tekintenek furcsán arra, aki bakancsot húz vagy túrabotot ragad a kezébe, s nekiindul a természetnek – folytatja. – Egyre többen vannak, akik ily’ módon tesznek a saját egészségükért. A gyaloglásnak anyagi vonzata nincs, bárhol űzhető, s az csak külön öröm, ha van egy összetartó társaság, hiszen együtt mégiscsak kellemesebb túrázni. Zalaháshágyon van egy 5-6 főből álló mag, mi rendszeresen gyalogolunk, olykor mások is csatlakoznak hozzánk.

Horváth Gyuláné azt is hozzáteszi, a túrázó csapat tagjai ugyanazok a személyek, akik a falu közösségi életéért is sokat dolgoznak. Úgy fogalmaz: jó érzés megtapasztalni, hogy a falunak van egy csapata, amelynek tagjaira minden szinten lehet számítani. Legyen a sportesemény, kulturális vagy közösségi rendezvény, de az idén húsz éves Ezüsthárs énekkarnak is tagjai az említett személyek.

- Vannak olyan túráink is, ahol nem csupán az egészségmegőrzés szándéka, hanem maga az úti cél is fontos – veszi vissza a szót Vörös Bernadett. – Az évnyitó programunk helyszíne most már állandóan Pusztacsatár, ahol koccintunk is egy sikeres, boldog új év reményében. Erre a túrára, akárcsak most, mindig csatlakoznak hozzánk mások is. Emellett voltunk Szőcén, az Őrségi Nemzeti Park Lápok háza látogatóközpontjában, illetve azt is tervezzük, hogy a Szent Márton gyalogos túraútvonal térségben kialakított részét is végigjárjuk majd valamikor az év során.