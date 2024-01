Idén is megszentelték a Hévízi-tavat 22 perce

Az ortodox vízkereszt ünnepén a Szentlélek segítségét kérték

A hagyományoknak megfelelően idén is megszentelték a Hévízi-tavat az ortodox vízkereszt alkalmából. Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén most is körmenetben érkeztek a hívek a gyógyfürdőhöz.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Kim Nyikoláj parókus (középen) idén is megszentelte a Hévízi-tavat, mellette jobbról Vajna-Éliás István diakónus Fotó: Péter B. Árpád

A városban és környékén élő orosz ajkú gyülekezet az „Életetadó forrás ikonjáról” elnevezett templomtól indult énekelve a gyógytóhoz, amit Kim Nyikoláj, a hévízi orosz ortodox egyházközség parókusa szentelt meg, és felidézte: ilyenkor hagyományosan megáldják a vizet, és imáikban kérik a Szentlélek kiáradását – a teremtett világra és minden egyes emberre. Az ortodox vízkereszt ünnepén idén is megszentelték a gyógytavat

Fotó: Péter B. Árpád – Ezt különösen érezni ezen a helyen, ahol Isten kegyelméből egy csodálatos, gyógyító erejű tó található. Ezen az ünnepen Hévíz lakóinak és az ide érkezőknek, pihenőnknek az Úr áldását, kegyelmét kívánjuk, azért imádkozunk – fogalmazott Kim Nyikoláj, úgy folytatva: a helyieket is mindig szívesen látják a már negyedik éve épülő templomukban, s jó esély van arra, hogy a „magyar kormány nagylelkű segítségével” idén befejeződik a beruházás. Kim Nyikoláj ezúttal is háromszor merítette meg a feszületet a gyógytóban

Fotó: Péter B. Árpád Papp Gábor, Hévíz polgármestere ezúttal is részt vett az ortodox ünnepen. Kijelentette: számos keresztény gyülekezet működik a városban, ahová az orosz vallási közösség is teljesen beilleszkedett. Kim Nyikoláj parókus, Vajna-Éliás István diakónus és Papp Gábor polgármester a szertartás után a Tófürdőben

Fotó: Péter B. Árpád – Testvérekként éljük a mindennapjainkat, tisztelve egymás szokásait, hagyományait. Sőt, szoros a kapcsolat egymással, s nemcsak a hévíziek, hanem az ide látogató vendégek számára is fontos, hogy megtalálják ezeket a gyülekezeteket, közösségeket, s mindenki láthatja: ebből gyümölcsöző kapcsolat alakult ki, s fejlődést tapasztalhatunk minden téren – akár a templomépítést, akár a lelki életet tekintjük – mondta Papp Gábor. A városvezető szerint az ortodox vízszentelés „gyönyörű szakrális hagyomány”, és fontos a város számára is, hiszen e szertartásban „Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy megfelelően élhessük az életünket”.

