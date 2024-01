Minderről Gyarmati Antal, a település polgármestere számolt be lapunknak. Mint mondotta, a város belterületén már az éjszaka folyamán megkezdték az előkészítő munkálatokat. Jégoldó, csúszásgátló anyaggal terítették be az utakat, ám az ónos eső miatt azok így is csúszósak, síkosak maradtak.

– Balesetről szerencsére nem kaptunk hírt – folytatta a polgármester. – A délelőtt folyamán esett még egy kevés ónos eső, ám az már nem befolyásolta negatívan a közlekedés minőségét.

Vaspört viszont jobban elérte a délelőtti ónos eső, ott a reggeli síkosságot követően napközben újra csúszóssá váltak az utak – kaptuk a jelzést a falubeliektől. A szlovén-magyar határ menti térségben is okozott kisebb fennakadásokat az időjárás. Információink szerint Lovásziban egy autóbusz, míg Reszneknél pedig egy személygépkocsi csúszott az árokba.