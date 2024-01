A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsődéjének kollektívája hosszú évek óta az állat- és környezetvédelemre neveli a csöppségeket, s rajtuk keresztül a szülőket, hozzátartozókat. Minden évben új gondolatokkal, ötletekkel bővítik zöldszemléletüket. Most télen a kóbor cicáknak nyújtanak menedéket a hideg elől a bölcsőde kerítése mellett elhelyezett kis házikóval. Ötletüket a Bársonytalp Zala Egyesület is örömmel fogadta, közösségi oldalukon ők is megosztották a hírt.

A cicamenedéket az óvoda vezetőjének, Tóthné Gróf Andreának az édesanyja készítette.

Fotó: Mozsár Eszter

Az intézmény tavaly pályázott az „Állatvédelem gyerekeknek” szerkesztőbizottsága és az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi, Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának szakmai támogatásával már harmadszorra, kibővített tartalommal és további kategóriákkal meghirdetett állatvédő és állatbarát címek elnyerését célzó pályázatára. Ahogy megírtuk, tavaly összesen 361 egyéni pályázat érkezett (22 bölcsőde, 233 óvoda, 92 általános iskola, 8 középiskola, 5 gyermekotthon és 1 fejlesztő), ami a tavalyelőtti szám több mint kétszerese.