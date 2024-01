A Zaol-podcast legutóbbi adásában a zalaegerszegi Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő volt a vendég, aki elsősorban a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában újonnan létrejött Védelmi Oktatási és Kutatási Centrumot mutatta be, amink célja a hallgatók és a családok védelmi képességének növelése tudományos kutatások segítségével. Az elmúlt időszakban létrehoztak egy új oktatási formát, a digitális kompetenciafejlesztést. A kezdeményezés Magyarországon egyedülálló, létrejöttét nem utolsósorban a város védelmi fejlesztései is indokolttá tették. A közgazdász végzettségű szakember jelenleg az MCC FIT program nyugat-magyarországi vezető oktatója, emellett az Ifjúságkutató Intézet kutató-szakértője, valamint katonai közelharcoktatói képesítéssel, illetve a Buckinghamshire New University és a Longmoor Security angliai képzését követően 3-as szintű hivatásos testőr diplomával rendelkezik.