Erről is beszél a Zaol-podcast mostantól meghallgatható adásában Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató, aki a keszthelyi „Közgáz” szellemiségéről, a fiatalokat támogató, barátságos közegről, s a további eredményekről, illetve tervekről is szót ejt. Kiderül például az is, hogy a szándékok szerint az iskola képzési palettája a jövőben egy kurrens iránnyal gyarapodik.

Emellett a direktor beszámol az idén első alkalommal megrendezett újévköszöntő koncert sikeréről is, amelyen a Chanson Brass fúvós kamaraegyüttes jótékonyságból lépett fel, támogatva az iskola alapítványának nemes céljait. A hangverseny annyira jó fogadtatásra lelt, hogy az Európa-hírű zenészek megígérték: ha hívják őket, első szóra jönnek majd a jövőben is.