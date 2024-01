Erről Németh Géza, a házigazda község polgármestere, a rendezvény ötletgazdája beszélt lapunknak. Mint mondotta: még a nyitás előtt, a termelők részvételével egy olyan tematikus szakmai kóstolót, amely során a 2016 és 2023 közötti rajnai rizlingeket hasonlították össze.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek (balról) Cuk Lajos lendvai borász tölt a Hadik vére nevű vörös borából

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Ez a kóstoló, és a hozzá kötődő szakmai eszmecsere is rendkívül hasznos volt, de a borbarangolás nem egy zártkörű program, arra mindenkit szívesen látunk – sorolta tovább a polgármester. – Ennek a rendezvénynek az adja a rangját, hogy a dél-zalai térség borosgazdái a kezdetektől jelen vannak, s örömmel mutatják be az itteni kiváló borokat. Tavaly először Lendva csatlakozott hozzánk, így most már Lendvától Miháldig valóban átfogjuk a teljes történelmi dél-zalai régiót. Szortiment most is igen sokszínű, a termelőkre bíztuk rá, hogy ki milyen borral képviselteti magát a rendezvényen.

Cuk Lajos lendvai borász (balról) egy régi hagyomány szerint karddal nyit ki egy üveg pezsgőt. A képen mellette Németh Géza, Cseresnyés Péter és Simon Zoltán

Fotó: Gyuricza Ferenc

A megnyitó ünnepségen többen, így dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere is Zala megye egyik legjobb, legszebb boros rendezvényének nevezte a becsehelyi találkozót. Kitért arra is, hogy a 2023-as év nem volt jó a szőlő számára, abból finom bort készíteni „harcosabb feladatnak” bizonyult. Simon Zoltán, a dél-zalai hegyközség elnöke a zalai borok fogyasztására és vásárlására ösztönözte a jelenlévőket, míg a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter az értékteremtést és hagyományőrzést méltatta. Úgy fogalmazott: a közösség, amely egy meghatározott érték mentén szerveződött, s ennyi éven át kitart az mellett, önmaga is értéket jelent.