A fiatal édesanya ugyan a klinikai pszichológia területéről indult, de alternatív szemléletű pszichológusnak tarja magát, a holisztikus gondolkodást helyezi előtérbe, amelyben a test, a lélek és a szellem egységét veszik alapul. Mindig is érdekelte a nőiség és a spiritualitás témája, erről és még sok más érdekességről beszélgettünk. Egészen korai gyermekkorába repültünk vissza, amikor is világossá vált számára, hogy a pszichológia mit jelent. Onnantól kezdve igyekezett követni az utat, ami nem mindig volt tudatos. Végül rátalált a hivatására, mellyel igyekszik segíteni a hozzá forduló embertársainak. Beszéltünk a harmóniáról, a párkapcsolatokról és a családokról is.