A város vezetője eseményesmentes éjszakát, illetve boldog új esztendőt kívánt az önkormányzat és a város lakóinak nevében, valamint köszönetet mondott e szervezetek dolgozóinak, akik fontos szerepet töltenek be abban, hogy a hétközben és ünnepnapokon is biztonságban élhessünk. Ezen szervezetek munkavállalói ügyelnek ellátásunkra, egészségünk, életünk, vagyonunk biztonságára, ápolnak, gondoznak, védenek, őriznek bennünket. Kiemelte, hogy mindegyik szervezet szerepe nagyon fontos a város életében.

Horváth László hozzátette, hogy mellettük még számos cég, vállalkozás, szervezet működik, melyeknél 0-tól 24 óráig dolgoznak, köztük a közműszolgáltatók, a hulladékágazat ellátói, vagy akár a vendéglátók, a több műszakos munkarendben működő vállalatok.

A mentőállomás egységei nemrég értek vissza egy beteg ellátása után ottjártunkkor, rosszulléthez vonultak ki vasárnap. Elmondták, hogy az év ezen napján sérüléses balesetekhez is hívják őket rendszerint, melyek előfordulhatnak instabil állapotban. Az időjárásra az év utolsó napján nem lehetett panasz, csapadék nem esett és december végéhez képest meleg volt az idő, viszont balesetek történhetnek ittas állapotban is, mikor valaki túlzásba esik és több alkoholt fogyaszt a kelleténél, illetve emiatt adódó rosszulléthez is kérhetik a mentők segítségét.