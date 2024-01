Érdekes történet Németh Petráé, aki céltudatos és szorgalmas lányként saját maga építette fel a táncklubot, annak komoly hátterét. Az útja során sokan támogatták s álltak mellé a nehéz helyzetekben, ami továbblendítette az úton.

Ma ott tart, hogy általános és középiskolások, sőt még egyetemisták is szorgalmasan tanulják a koreográfiákat, hogy azokkal országos és nemzetközi mezőnyben méressék meg magukat. Teszik mindezt könnyedén, mindenféle kötelezettség nélkül, pusztán egyéniségük kibontakoztatása érdekében. Németh Petra, vagy ahogy Nagykanizsán ismerik, Premier Petra mindig is arra törekedett, hogy a nála táncoló, mozgó növendékek felhőtlenül táncoljanak, ugyanis olyankor szárnyra kel a lelkük és olyan energiákat szabadítanak fel magukban, melyekkel gyakran a versenyek zsűritagjait is megérintik.