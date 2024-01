Jól emlékszem Zsannára, amikor 16 évesen megjelent a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségében, hogy táncostársaival versenyen szerepeltek. A törékeny lány mára felnőtt, édesanya lett és közben a lendületéből sem veszített. Sőt! A rengeteg tevékenységéről, az erejéről, a kitartásáról, a lelki támogatóiról is mesélt. Az önzetlenség számára természetes, az elesetteken, a rászorulókon a kultúra nyelvén segít, műsorokkal, élménnyel. Kitartását látva nemrégiben a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesületet két díjjal ismerték el, de számára továbbra is a gyerekek a legfontosabbak. Kötődik a tanítványaihoz, akikről szeretettel beszélt, s bár a hallgatóink nem látták többször is könnyek szöktek a szemébe.