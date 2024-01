Baráth Adrien az intézmény igazgatója kiemelte: a zeneiskola sikeres évet zárt, hiszen számos nagyszabású, telt házas rendezvényt szerveztek az elmúlt időszakban. Aki figyeli az iskola programjait, megszokhatta, hogy mindig színvonalas, ugyanakkor újszerű kezdeményezéseket és ötleteket vonultatnak fel, s ebből nem lesz hiány a jövőben sem. Januártól elindulnak az iskolában a tanszaki koncertek is, ami azt jelenti, hogy bizony lesz olyan időszak, hogy szinte hetente minimum két koncertet szerveznek az iskolában.

1926. szeptember 1-én létrejött a Városi Zeneiskola. Igazgatója Vannay János lett, aki a kor ismert zeneszerzője is volt. 2005-től az Aranymetszés Művészeti Iskolával történt egyesülés után a négy hivatalos művészetoktatási forma közül háromban működnek: zeneművészet, táncművészet, képzőművészet. 2007-ben az iskola az országos minősítésen a "Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény" címet nyerte el. 2010-ben megkapták a Zalai Prima Díjat. 2013-ban Tehetségponttá váltak. 2018-ban elnyerték a Magyar Alapfokú Zenepedagógiai Értéktár címet.

- Az iskola alapításának centenáriuma 2026-ban lesz - folytatta Baráth Adrien. - Ezt megelőlegezve, előkészítve az iskola idén január végén elindítja a „Mindjárt 100” című programját, melynek első állomása a hangversenytermünk névadó ünnepsége lesz. A hangversenyterem névadója, Pásztor Irma az 1926-27-es első tantestület zongoratanára, kiváló zongoraművész, akinek az élete tragikus véget ért, hiszen a második világháború holokauszt áldozatainak egyikévé vált családjával együtt. Az iskola közössége ezzel a gesztussal szeretne adózni, emlékezni a méltatlanul elfeledett zenetanár emléke előtt. Majd áprilisban, szintén a centenáriumra hangolódó programként, az iskola volt tanára, Szentendrey Zsuzsanna születésének 100. évfordulójára emlékeznek a magánének tanszak segítségével, jelenlegi és volt tanítványok közreműködésével.

Baráth Adrien igazgató kiemelte, a rendezvények szervezésénél fontosnak tartják a közösséget megmozgató programokat is

Fotó: Szakony Attila

Kiemelte: a rendezvények szervezésénél fontosnak tartják a közösséget megmozgató programokat is. Ilyen lesz a - most már hagyományosnak mondható – Farsangi vidám napok februárban, melyen a művészeti iskola diákjait hívják farsangi mulatságra. Ezekben a napokban a tanárok jelmezben várják a tanítványokat, tematikus órákat szerveznek. A diákok szintén jelmezben jönnek a tanórákra, így igazán vidám hangulat alakul ki az iskola falai között. Ebben a hónapban a regionális, országos és megyei versenyek is elindulnak. Több versenyre készítik már a tanárok a tehetséges, szorgalmas diákokat, akik ilyen alkalmakkor is bemutathatják tudásukat. A versenyen elért sikerek pedig segítik a növendékek tanulmányi előmenetelét, ugyanakkor pozitív visszajelzést adnak a felkészítő tanár számára is hatékony oktatási módszereiről.

- Márciusban a Bach művészete előtt tisztelgő országos szervezésű, Bach Mindenkinek fesztivál keretében megvalósuló koncertet szervezünk, mely évek óta szintén nagy népszerűségnek örvend. Az iskola áprilisban hirdeti meg az V. Országos kis zeneszerző versenyt az online térben. A viadal sikerességét jelzi, hogy az elmúlt évben már közel 140 pályaművet küldtek be az ország minden részéről. Szintén ebben a hónapban tartják meg a "Dib-dáb" művészeti kavalkádot, ami egy olyan programsorozat, melynek célja a művészetek bemutatása a fiatal, művészeti iskolába még nem járó gyermekek részére. A rendezvényünkön hangszerbemutatók, táncházak, képzőművészeti kiállítások, nyílt napok szervezésével szeretnénk közelebb hozni az érdeklődőknek a művészetoktatás szépségeit. Májusban pedig ismét a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Házba hívjuk a közönséget, ahol közel 200 néptánc és klasszikus balett szakos diák műsorát láthatják.