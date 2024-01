A Portugál az elmúlt évek leggyakrabban színre vitt kortárs magyar színdarabja. Akadt olyan év, amikor hat színház is műsorra tűzte Egressy Zoltán első színpadi művét - olvasható az ajánlóban. A budapesti Katona József Színház 1998-ban bemutatott előadását a lendvai közönség is láthatta 2011-ben. A darab egy képzeletbeli magyar faluban, Irgácson játszódik, pontosabban a falu kocsmájában, ami természetesen a helyi köz- és magánélet gyújtópontja. Ide csöppen be az álmai országába, Portugáliába tartó, írói ambíciókat dédelgető fiatalember, Bece. Szerelem, féltékenység, álmodozás, kisstílű szélhámosságok, az alkohol okozta testi-lelki leépülés különféle fokozatai kerülnek elénk. A darabban – ahogy minden jó színpadra szánt műben – elválaszthatatlanul van jelen a komédia, a tragédia és a líra. A Portugált most kitűnő szereposztásban láthatja a közönség a lendvai LESZSZ színjátszóinak az előadásában.