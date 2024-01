Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Egervári várkastélyban az esküvői nyílt napot, a különleges programra minden évben telt házas az érdeklődés. Vasárnap mintegy húsz vállalkozó – köztük ékszerész, esküvői ruhakölcsönző, rendezvényszervező, dekoratőr, ceremóniamester, zenész - mutatta be kínálatát az érdeklődőknek. Székedli Bertold, a várkastély programjainak szervezője, a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke elmondta, a gyönyörű reneszánsz környezetet szívesen választják a polgári szertartás és a lakodalom helyszínéül, a várkastély kétszáz fő befogadására alkalmas. A rendezvény januári időpontja azért ideális, mert így marad idő bőven a szervezéshez. No meg karácsonykor megnő a lánykérések száma is.

Kovács Virág és D. Varga Ádám a közelgő esküvőjükre válogattak ékszereket a Böjte ékszerészet választékából.

Fotó: Fehér Márk