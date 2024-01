– A 2023-as magyar bajnokságát megnyertük, így kvalifikálhattunk a vébére. Az MTASZ (Magyar TáncSport Szakszövetség) tagja a WDSF-nek (World DanceSport Federation), ami ennek a világbajnokságnak a rendezését Hongkongnak ítélte, így, támogatóinknak köszönhetően december 15-én elindultunk a nagy kalandra – kezdte az élménybeszámolót lapunk kérésére Kuzma Péter, a nagy múltú, számos nemzetközi helyezést magáének tudó táncegyüttes vezetője. – Európából rajtunk kívül holland, német, osztrák és ukrajnai versenyzők érkeztek. Utóbbiak koromfekete kosztümben, országuk nemzeti színeiben léptek fel, koreográfiájukat háborús tematikára építették fel.

A Gála a 9. helyen végzett a világbajnokságon, ami kitűnő eredménynek számít, hiszen nagyon fiatal csapat mérette meg magát.

– A legfiatalabb tagok 13 évesek, a legidősebb is csupán 19. Egy éve dolgoztunk a koreográfián, átlagosan heti négy edzésünk volt, de az indulás előtti hetet reggel 9-től délután 7-ig a teremben töltötték a táncosok, nyáron pedig három táborunk volt – mondta Kuzma Péter, hozzátéve, a mentálisan és fizikailag is megterhelő időeltolódás megpróbáltatásai ellenére a fiatalok minden energiájukat beleadták a küzdelembe. Vezetőjük, edzőjük külön kiemelte a középdöntőben nyújtott teljesítményüket, mint mondta, egymásért küzdöttek, egymást segítették, ami a stabil csapattá érés záloga. A világverseny színvonalára jellemző, hogy végső sorrend minimális ponteltérésekkel alakult ki, szoros vetélkedésről beszélhetünk.

– Amikor másfél napos utazás után megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, majd másnap reggel parkettpróbát tartottunk, azután a hatalmas sportcsarnok 2. emeletén bemutattuk a műsorszámunkat a rendező-szervező bizottságnak. A verseny hétfőn zajlott, 13 induló 20-20 versenyzővel indulhatott – folytatta Kuzma Péter. – Elmondható, hogy javarészt jó szervezéssel működött a világbajnokság, profi hangosítással és látványelemekkel találkozhattunk, csúcstechnikát vonultattak fel a kínaiak.

A zalai fiatalok kihasználták az utazást, s annak ellenére, hogy komoly terhelés alatt telt a Távol-Keleten töltött három nap, igyekeztek benyomást szerezni a vendéglátó városról, s annak nevezetességeiről.

– Felmentünk például a Viktória hegyre, mire a tömegközlekedéssel felértünk, besötétedett, de a fényárban úszó városról így is csodás képet kaphattunk – mesélte az együttes vezetője. – A hegy 550 méter magas, a brit kormányzók korábban kúriáikat építettek, úgy tudni, a Victoria Peak-i lakótelepek a legdrágábbok a világon. A Viktória kikötőben pedig még táncoltunk is, ide is este érdemes menni, az égbolt színei miatt. Nem hagytuk ki az 1000 Buddha templomát és kertjét sem, ahol a szobrok és pagodák mellett többek között a növényzet kínál káprázatos élményt - zárta az élménybeszámolót Kuzma Péter.

A Gála Társastánc Klub természetesen már javában készül a következő versenyszezonra, benne a Spanyolországban megrendezendő első lányformációs világbajnokságra. Ezen kívül márciusban egyéni hazai versenyek is lesznek, elindul a magyar bajnokság. A táncosaink ezeken hasznosíthatják Hong Kongban szerzett rutinjukat.