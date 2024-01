Góth Imre Árpád történelemtanár, a hévízi Illyés-iskola igazgatóhelyettese beszédében összefoglalta a tragédia felé futó harci eseményeket, emlékeztetve: az oda vezényelt katonák mínusz 30-40 fokos hidegben, elégtelen hadi eszközökkel s ellátás mellett, esküjükhöz híven a végsőkig kitartottak.

A keszthelyi főhajtás alkalmával Stadler Tímea Kinga és Szemes Péter Utassy-versekkel tisztelgett

Fotó: PBÁ

„Csapataink teljesítménye felülmúlta a felszerelésük és kiképzésük alapján elvárható szintet. Hősökké váltak, s ezzel a kitartás és a haza iránti hűség máig érvényes példáját állították elénk”, fogalmazott Góth Imre Árpád, elmondva azt is: a Donnál mintegy 50 ezren estek el, s ugyanennyien megsebesültek, a munkaszolgálatos századok pedig szinte teljes állományukat elvesztették. További 27-28 ezer emberre hosszú hadifogság várt, s közülük is csak kevesen tértek haza. Reményét fejezte ki: e megemlékezés is a megbékélést és a megbocsátást szolgálja.

Az önkormányzat nevében Németh Péter múzeumigazgató, dr. Gábor Hajnalka jegyző, Vozár Péterné alpolgármester és Nemes Klára képviselő koszorúzott

Fotó: PBÁ

A főhajtás alkalmával Stadler Tímea Kinga és Szemes Péter Utassy-versekkel tisztelgett, majd a résztvevők elhelyezték koszorúikat a hősi mementó talapzatán.