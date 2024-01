A városról nemrég a keszthelyi Világjáró klubban is szó esett, Molnár Krisztina idegenvezető vetített képes előadásában, aki Belgium és Hollandia látnivalóit tárta a közönség elé. Brugge a fotókon is megkapó. Templomai, óvárosi lakóházai, az erődítmények és a szélmalmok maradványai középkori hangulatot árasztanak, amely mindenkit magával ragad. Most csak néhány érdekességet emelünk ki a város történetéből, nevezetességeiből.

A világon először itt létesült tőzsde, 1309-ben. A Van der Beurse kereskedőcsalád alapította, innen ered a börze kifejezés. A középkor vége felé Észak-Európa leggazdagabb kereskedővárosa volt Brugge. Több évszázadnyi hanyatlás után a 20. század második felében kezdte visszanyerni múltbeli fényét, amelyet a turizmus ma is fenntart, a nyári időszakban már zavaró is a tömeg.

A csatornák miatt hívják észak Velencéjének

Fotó: Molnár Krisztina

A városban Krisztus-vérereklyét őriznek a Szent Vér-bazilikában. A relikviát minden évben végighordozzák az utcákon. Többen középkori lovagnak és keresztesnek öltözve vesznek részt a menetben. A vérereklyéről szóló ismertetőt csak néhány nyelven teszik közzé a bazilikában, büszkék lehetünk rá, hogy a magyar is köztük van, ismertette Molnár Krisztina.

A település hírességei közé tartozik Jan van Eyck flamand festő, aki Brugge-ben élt és ott hunyt el 1441-ben.

A csipkekészítés technikáit belga területen fejlesztették tökélyre. A míves varrott csipkét ma is készítik több településen, ezt brüsszeli csipkének hívják. Brugge-ben és környékén a vert csipke terjedt el.

S íme egy kísértethistória: Brugge-ben szellemjárta ház is van, ahogy egy blogban olvastuk az interneten. Az épület régen apácazárdaként működött. Az egyik apáca szerelmes lett egy papba, s mivel érzelmei viszonzásra találtak, úgy döntöttek, elszöknek. Nem tudni, hogy ezt követően mi történt velük, de a legenda szerint a szellemük a mai napig ott kísért a Spanjaardstraat 17.-ben. Véletlen lehet, hogy gyorsan cserélődnek a bérlők?