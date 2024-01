A Junior Prima-díjas magyar biológus, víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa, az egyetem falai között működő Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai laboratóriumának munkatársa is. Aki, Víruskutatás, a klímaválság tükrében címmel beszélt az érdeklődő fiataloknak.

- A járványkutatásnak sok aspektusa van, melynek különféle oldalait a covid alatt sokan megtapasztalták - mesélte dr. Kemenesi Gábor. - Ez jóval mélyebb szakma, a gimnazistáknak arról szóltam, hogy mivel foglalkozik egy járványkutató a hétköznapokban, s mivel, ha expedícióra megy. És milyen egyéb kivetülései vannak a hivatásnak, a pályázatírásokról is szó esett, illetve igyekeztem ráirányítani a figyelmet a virológiára. Kicsit inspiráltam őket, hogy milyen út vezet a kutatólét felé. Nagyon más munka a miénk, nem feltétlenül 8 órától 16 óráig terjedő időszakra korlátozódik, hanem inkább ezen pörgetem az agyamat szinte egész nap. Ami miatt jó és nagyon fontos ez a rendezvény: ha a gimnáziumi korban meg lehet fogni egy diákot, s már akkor látszik rajta a motiváció ebbe az irányba, akkor belőle lehet az egyik legjobb kutató. Nekem is van a laborban egy hasonló lelkesedésű hallgatóm, aki már az egyetemi évének az első időszakában bekapcsolódott a munkába. Ez valamennyire kiemeli a mezőnyből, hiszen lelkes, szorgalmas és ott van a napi munkában velünk. Az ilyen irányultságú fiatal a munkaerő piacon is jóval képzettebb ember lesz. Minél korábban keressük meg a fiatalokat és szólítjuk meg őket, annál hatékonyabban dolgozhatnak majd később ezen a területen.

A járványról szólva dr. Kemenesi Gábor hozzátette: minden járványt tragédiák és halálesetek sora kíséri. Ami egyedivé tette a mostani járványt, hogy már a modern, globalizált világot érintette. Ilyen még nem volt, hogy ebben lett volna járvány.

Fotó: Szakony Attila

- Most megmutatta, hogy mennyire sebezhető ez a világ - folytatta. - Azok a járványok, amikkel mi küzdünk sokszor nincs meg bennük az a potenciál, hogy világ körüli útra indulnak, mint a covid. Abszolút bennük van az a potenciál, hogy Dél-Ázsia teljes mértékben leáll. Ebben a világban, amiben élünk ezt a mi pénztárcánk, a mindennapjaink is megérezné. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy ezek a járványok elszabaduljanak, akár csak lokálisan, figyelni kell rájuk, de ennek megvan a maga tudománya. Erről is szó esett az előadásban, hogy egyelőre kevés kutatóval dolgozunk. Szeretnénk, ha több szakember lenne és akkor még jobban is védekezhetnénk a járványok ellen.

Dr. Kemenesi Gábor szerint rendkívül lényeges, hogy a diák megtalálja a motivációt és az ehhez tartozó egyensúlyt, vagyis azt, hogy miképp tartsa fent az állandó érdeklődését az adott tudományággal kapcsolatban. A kutatólétben benne van figyelem, kitartás és valóban komoly hivatástudattal kell rendelkeznie annak a diáknak, aki ezen a vonalon indul el. Talán a motiváció a legféltettebb kincs, ami elérhetővé teheti a célt.

- A tudósoknak meg kell jelenniük a közösségi média felületeken is - fogalmazott. - Manapság a tudománytagadás a felvilágosodás előtti szintet üti meg körülbelül, tehát ismét egy nyitásra lenne szükség a társadalom felé. Azok a jó pár száz éve leírt tudományos alaptéziseket ne tagadjuk meg. S akkor eljutunk a mindennapokba, amikor azt látjuk, hogy vakcinatagadás történik, ami olykor a társadalom működését veszélyezteti. Tudományos oldalról az elkövetkezendő években sok új felfedezés és küzdelem vár ránk, ez is széppé teszi ezt a szakmát. Bőven lesz még mit feltalálni és kikutatni. Hiszek benne, ahogy az emberiség az elmúlt sok ezer év során most is majd helytállhat, de ehhez kell a józan ész és a tudósok. Az embereket mindig az érdekli, ami ott van a küszöbön, például a covid érdekelte őket, most épp a háború van napirenden. El kellene indítani egy új felvilágosodást, hogy az embereket érdekelje a tudomány, hogy van háttere egy-egy hírnek és akkor máris az álhírek ellen lehetne küzdeni. Egy tudományra fogékonyabb, talán érzékenyebb világgá alakulhatunk, melyben sokat segíthet az új generáció megjelenése.

A covid elleni oltásról szólva dr. Kemenesi Gábor elmondta: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemrégiben kiadta az oltási ajánlásait, mely összhangban van a nemzetközivel. A covid analóg módon az influenzához hasonlítható, aki tehát érintett, az évente vegye fel. Ő egy egészséges fiatal szervezet és nincs is olyan tudományos adat, ami azt mutatná, hogy neki előnyt adhatna a sorrendben ötödik vakcina. Viszont a családjában van olyan idős cukorbeteg, akit megvéd azzal, ha felveszi a védőoltást.