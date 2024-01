Magányosan állja a szél erejét a Balaton. Nem tudni, melyik haragosabb, a szél vagy a víz, együttes munkálkodásuk eredményét azonban nemcsak hallhatjuk, de láthatjuk is. A természet ereje tűnik szemünk elé, ahogy a hullámok a széltől megtámogatva törnek egymás mögött, mellett a part felé. A hatalmas víztömeg fittyet hány a fagypont alatti hőmérsékletre, nem úgy a parton álló padok, ahogy szintén a következő szezonra várakozó lépcsők. Jégcsapfüggönyökkel burkolóztak be. Kollégánk Balatonberénytől Balatommáriafürdőn át Fonyódig látogatta meg hétfő délelőtt a Balaton déli partját, és örökítette meg az elemek harcát. A táj fakó szürkés-barnás, a Balaton vize hasonló. A benne lakó élővilág szempontjából is jó lenne, ha jégszínűre változna mind az 592 négyzetkilométeren, a Balaton ugyanis utoljára 2017 februárjában fagyott be teljesen.