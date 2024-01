A program kezdetén a résztvevők egyperces főhajtással adóztak Sipos Kálmán volt polgármester és Nagyné Pete Rozália, egykori alapító tagjuk emléke előtt.

– 1998-ban egy közmeghallgatás során vetődött fel, hogy a falu közösségi életének fellendítéséhez szükség van egy civil szervezetre, egy ütőképes csapatra, amely összefogja a lakosságot, s olyan programokat szervez, amely az egész falut érdekli. A gondolat szinte egy emberként talált támogatásra, így elkezdődött a szervezés, és 1999. január 20-án hivatalosan is megalakult az Együtt Sárhidáért Alapítvány – elevenítette fel a kezdeteket Mázsa Ferenc, a kuratórium elnöke, hozzátéve, hogy célkitűzéseit: a település intézményeinek, civil szervezeteinek támogatását; kulturális, művelődési, egészségügyi programjainak szervezését; a lakosság tájékoztatásának javítását; testvértelepülési kapcsolatok kezdeményezését és ápolását sikeresen teljesítették, s mindezt ma is feladatuknak tartják. – A civileknek a korábbiaknál még nagyobb szükségük van a segítségre, támogatásra – tette hozzá.

Terített asztal mellett barátai, támogatói körében közös vacsorával ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját az Együtt Sárhidáért Alapítvány

Fotó: Fincza Zsuzsa

– "Mindenkinek kötelessége annyit vállalni magára a világ dolgaiból, amire Isten erőt adott neki" – kezdte köszöntőjét Móricz Zsigmond gondolatával Gáspár Lászlóné, a kuratórium elnökhelyettese. – Miért hoztuk létre ezt a most már közhasznú szervezetet? A falunkért, a faluban lakó emberekért. Az elmúlt 25 év eredményeiben rengeteg munka van, amelynek súlya nagyrészt a kuratórium elnökének, Mázsa Ferencnek a vállán volt, illetve van – fogalmazott az elnökhelyettes, s elsőként az alapítvánnyal egyidős "Sárhidai Hírek" újságot és a falu honlapját említette.

Mázsa Ferenc az alapítvány nevében vette át az óvoda ajándékát. Mellette jobbról Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető, balról Bránek Judit óvodapedagógus

Fotó: Fincza Zsuzsa

A működéshez szükséges pénzt kezdetben jótékonysági rendezvényekkel teremtették elő, majd jól megírt és sikeres pályázatok segítségével biztosították. Törekvéseiket az önkormányzat is támogatta, s lehetőségeihez mérten hozzájárult a sárhidai egyházközség is. Az alapítvány a számára felajánlott személyi jövedelemadót az első ízben a sportegyesület ifjúsági csapatának adta át, máskor automata mosógéppel ajándékozta meg az óvodát, vagy éppen fellépő ruhát varratott a tánccsoportnak, dalkörnek, hozzájárult a templomi ifjúsági kórus eszközbeszerzéseihez, s eredményesen pályázott a rendezvények hangosítását megoldó felszerelésre is.

A alapítvány 25 évéről Gáspár Lászlóné adott áttekintést

Fotó: Fincza Zsuzsa

Maradandó élményeket köszönhetnek a testvértelepülésekkel kialakított kapcsolatoknak. Igyekeztek a Kárpát-medence hasonló nevű, hasonló nagyságú községeivel barátságot kötni. Már 2000-ben testvértelepüléssé fogadták egymást az erdélyi Marossárpatakkal, 10 év múlva csatlakozott a szövetséghez a szomszédfalujuk: Sáromberke, a Kárpátalján Sárosoroszi, 2013-ban a Csallóközi Sárosfa, a dalkör révén pedig a muravidéki Radamossal alakítottak ki jó kapcsolatot. Mázsa Ferenc polgármester lapunknak elárulta: a közeljövőben szeretnék a Kárpát-medence kört a vajdasági Sári és a burgenlandi Sárosszék nevű településekkel bezárni.

Nagy Marianna polgármester édesanyja mellett megélt gyermekkori emlékeit elevenítette fel

Fotó: Fincza Zsuzsa

A jubiláló közösséget gyermekkori élményei felelevenítésével köszöntötte Nagy Marianna polgármester, aki édesanya, Nagyné Pete Rozália, egykori alapító tagnak köszönhetően mindig első kézből szerzett tudomást az eseményekről. Az óvoda nevében Takácsné Gál Andrea tagintézmény-vezető és Bránek Judit óvodapedagógus mondott köszönetet, Sziráki István az egyházközség képviseletében az alapítványnak a település életében betöltött fontos szerepét hangsúlyozta.

Az egyházközség nevében Sziráki István mondott köszönetet. Mellette jobbról Gáspár Lászlóné, balról Takácsné Gál Andrea, Nagy Marianna polgármester és Mázsa Ferenc

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az ünnepség állófogadással, a jubileumi és születésnapi torta megszegésével, baráti beszélgetéssel és képek, filmek segítségével múltidézéssel folytatódott.