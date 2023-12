Városi szilveszter Zalaegerszegen

A zalaegerszegi városi szilveszter programjai a Dísz téren december 31-én 20 órakor kezdőnek, amikor a Gesarol magyar rockslágerekkel érkezik. Őket 22 órától a Mystery Gang váltja pörgős rockabilly dallamokkal. Éjfélkor az új évet a Himnusz hangjai köszöntik, majd lézershow-ban lehet gyönyörködni. Negyed egykor a műsorvezető és hangulatfelelős DJ ZS&SZ veszi át az irányítást, és az elmúlt évtized legnagyobb slágereivel örvendezteti meg a közönséget.

Helyi termékek a piacon

Hévízen szombaton a zalai termékeket népszerűsítik a piacon 10 és 12 óra között. Lesz termékbemutató és kóstoló is. Vendégként érkezik Madarász Ildikó, a „Vidék Háziasszonya”. Vasárnap, a városi szilveszteri programhoz kapcsolódva, 20 és 21 óra között megrendezik a „Nagy hazai kocsonyakóstolót”.

Évbúcsúztató hegyi túra

Idén is megrendezi hagyományos évbúcsúztató túráját a Keszthelyi-hegységben a gyenesdiási Forrásvíz Természetbarát Egyesület. A résztvevők szombaton 13 órakor indulnak a gyenesdiási községháza elől, s a Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanösvény, Fénykereszt, Mária-szobor útvonalat járják be, szilveszteri hangulatban.

Káposztafesztivál Gutorföldén

Pénteken újra megrendezi az Együtt Gutorföldéért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület a két ünnep közötti hagyományos programját, a káposztafesztivált a szabadtéri színpadnál Gutorföldén. A résztvevőket, a káposztás ételeket elkészítő csapatokat 15 órára várják a helyszínre, ez a tűzgyújtás időpontja. A bogrács- és más ételeket 18 órakor értékelik majd. Közben zenei program színesíti az eseményt, színpadra lép a helyi TMK Rock Band, a Handabanda és a Gutorföldi Nóta- és Népdalkör.

Gyalogtúra pezsgős koccintással

December 30-án, szombaton tartják Hetésben a riganyóci gyalogtúrát és a pezsgős koccintást a magyar–szlovén határon. A túrázók 11.30-kor indulnak Zsitkócból, a faluotthon elől, és 13.30 körül érkeznek meg a Hetés Barátság Parkba, a koccintás helyszínére.

A miheztartás vége

A zalaegerszegi sport- és rendezvénycsarnokban pénteken 20 órakor Hadházi László stand up comedy humorista mutatja be A miheztartás vége című önálló estjét. A műsorvezető Fülöp Viktor lesz.

Koncertek és partik

Zalaegerszegen, az Angels Clubban pénteken Szecsei és Silverman keveri a zenét. A Mimosa Lounge színpadán pénteken Angyal Laura (New York) és Gayer Mátyás (London) mutatja be jazzprogramját. Szombaton és vasárnap ugyanott Tom Symon a hangulatfelelős. A Mama Africában vasárnap DJ Andy Sole pörgeti a slágereket.

Nagykanizsán, a Plakátházban pénteken 20 órától a Shabby Blues Acoustic játszik. A Rush Clubban pénteken Krafcsik, Nrico, Shade és Filippo zenél. A Kanizsa Clubban péntek este Marloo és Huge Carter lép fel.

Keszthelyen, az Ánizs Caféban ugyancsak pénteken, 21 órától a The Keeymen ad koncertet.

A zalaudvarnoki Vadvirág étterem szilveszteri partiján az ABBA Sisters lesz a sztárvendég.

Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben szombat délután tini discót tartanak, este Yamina, Silverman és SomX partija várja a közönséget.

Hangverseny a templomban

A nagykanizsai református templomban szombaton 18 órától a szaxofonművész St. Martin tartja koncertjét.

Színház, bulik, mulatságok a zalai Balaton-parton

Vonyarcvashegyen színházi előadás és tinidiszkó búcsúztatja 2023-at szombaton 14 órától a Magyar Tenger Discóban. Előbb az Imre Sándor Szeretetszínház gyermekszínházi előadása szórakoztatja a vendégeket, majd tinidiszkó kezdődik, DJ Szunyoggal.

Hévízen vasárnap a termelői piacon rendezik a városi szilvesztert, ahol 21 és másnap hajnali 2 óra között DJ Belo gondoskodik a jó hangulatról. Eközben 21.30-kor Singh Viki, 23 órakor Vastag Tamás, egy órakor pedig a Bestiák lép fel.

Keszthelyen a Fő térre várják azokat, akik a szabadban szeretnék az óévet búcsúztatni vasárnap. A program 20 órakor fénytánc show-val kezdődik, majd fellép a Fizboh, később DJ Németh Tamás és Paul JR. Éjfél után gólyalábas műsor szórakoztatja az egybegyűlteket, fél egytől pedig érkeznek a Dívák: Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit. Végül DJ Tóth Márk táncoltatja meg a publikumot.