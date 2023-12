Megérkezett szerda kora este a Mikulás az egerszegi adventi vásárba is. A nagyszakállú a Hótündér társaságában gördült be első megállójára, a Széchenyi térre lovas hintóján, lévén, hogy a hó már elolvadt, le kellett cserélni a szánt. A nagyszakállú a hintójából köszöntötte a gyerekeket, édességekkel kedveskedett nekik, és még közös fotózásra is kapható volt. Az érkezése előtti percekben az Albatrosz Tánc Sport Egyesület versenyzőiből verbuválódott manócsapat tartott bemutatót, flashmobot, majd közös fel- és bemelegítő táncra invitálták a Mikulás fogadására összesereglett sokadalmat, kicsiket és nagyokat.