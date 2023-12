Az autóbusz belsejében kialakított tárlat kapcsán Szatmári Sára múzeumpedagóus elmondta: annak gerincét 10 emblematikus gyűjteményi tárgy fizikai megjelenítése képezi, amelyhez ismert verseket válogattuk a kiállítás megalkotói. Ezeknek a Petőfihez kapcsolódó tárgyaknak a másolatai szintén megtekinthetőek az autóbuszban.

- Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ez évben, ez az interaktív mobil kiállítás ennek kapcsán jött létre – folytatta Szatmári Sára. - Alapvető célja, hogy Petőfi életútját ismertesse meg a látogatókkal, bemutassa múltjának egyes állomásait, illetve fejtegeti jövőjének titkát, terveit is. A tárlat emellett interaktivitásra is buzdít, így a látogató nemcsak a nézője a kiállításnak, hanem aktív résztvevője is. Hét közben általában iskolás csoportok érkeznek hozzánk, hétvégeken, mint például most is, egyéni látogatókat, családokat fogadunk.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Petőfi-busz szombaton Zalalövőn, vasárnap Nagyrécsén állomásozott. A múzeumpedagógus azt is elmondta: eleinte a nagyobb városokban és a határon túli területeken volt látható, a projekt jelenleg is zajzó második részében viszont az a cél, hogy az ötezer lélekszám alatti településekre is eljussanak vele.