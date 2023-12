Tizedik alkalommal találkoztak a keszthelyi plébániák

Tizedik alkalommal találkoztak a keszthelyi plébániák. Ezúttal a Karmelita Bazilika adott helyet a programnak. Az eseményt azzal a szándékkal indította útjára a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Keszthelyi Csoportja, hogy a hívek megismerjék egymást, és lehetőségük legyen kötetlen beszélgetésre. A hagyományokhoz híven a filiák is csatlakoztak a találkozóhoz. A keszthelyi plébániák híveinek többször van alkalmuk egymással találkozni. A búcsúkon, a templomok nagyobb ünnepein vagy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének programjain látják egymást. A szomszédos településeken élők azonban kevésbé ismerik a keszthelyi híveket. Ezért jó alkalom a Plébániák találkozója, ahol a rendszeres résztvevők között mára már barátságok szövődtek, az újonnan érkezők pedig képet kaphatnak a közösség életéről, emelte ki Tál Zoltán, az Értelmiségiek Szövetsége Keszthelyi Csoportjának elnöke. Az eseményen a plébánosok mellett a káplánok és a ministránsok is részt vettek.

Nagykanizsa

Minden ország elemi érdeke, hogy részt vegyen az űrkutatásban – mondta Ferenc Orsolya Nagykanizsán

A jövő év vége vagy 2025 eleje az a lehetséges időpont, amikor újabb magyar utazhat az űrbe, ám ez egyelőre még csupán terv, s nagyon sok, részben hazánktól és a potenciális jelöltektől is független összetevőn múlik, hogy valóban így lesz-e. Erről az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Ferenc Orsolya beszélt Nagykanizsán. A villamosmérnök végzettségű, de jelenleg országgyűlési képviselőként dolgozó, s mellette egyetemi oktatóként is tevékenykedő Ferencz Orsolya a NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett Polgári Esték közéleti rendezvénysorozatban volt a szintén parlamenti képviselő Cseresnyés Péter vendége. A találkozó során először értelemszerűen az űrkutatás került szóba, melynek során Ferencz Orsolya elmondta: a Magyar Űrhajós Program – angol mozaikszóval: HUNOR – keretében 247 jelentkezőből négy kiválasztott személy, három mérnök és egy orvos kezdhette meg a felkészülést egy tervezett űrutazáshoz. Ferencz Orsolya azt is elmondta: már most is rengeteg űreszközt használ az emberiség, az űrkutatás azonban a jövő szempontjából igazán fontos, ezért minden országnak elemi érdeke, hogy abban részt vegyen.