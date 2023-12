Keszthely

Megkezdődött a turisztikai évad Keszthelyen

A hagyományoknak megfelelően idén is megkoszorúzták a Balatont a turisztikai évad kezdetén Keszthelyen, a Hableány fedélzetéről – tudósít a Zalai Hírlap. Az eseményen Manninger Jenő polgármester arról beszélt, sok minden folytatódik a városban, idén lesznek jelentős fejlesztések és szórakozást biztosító rendezvények is szép számmal. Mint mondta, a nyár Keszthelyen rengeteg élményt nyújt, seregnyi kikapcsolódási lehetőséggel. A polgármester sorolta: a Helikon, majd a Sirius Hotel megnyitása munkahelyeket teremt, és a város rangjához méltó szálláslehetőséget kínál, s most készítik elő azt a 8,5 milliárdos fejlesztési programot, amely révén a kutyás strandtól a Libás-strandig megújul a teljes Balaton-part. Manninger Jenő arra is emlékeztetett, idén ünneplik a város leghíresebb sportolója, Csik Ferenc olimpiai bajnok úszó születésének 110. évfordulóját.