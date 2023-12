Keszthely

Az egészségügyben dolgozókat tüntették ki Keszthelyen

Méltatták az egészségügyi dolgozókat és kitüntetéseket adtak át a Semmelweis napon Keszthelyen. Az ünnepségnek ezúttal is az Amazon Ház rendezvényterme adott otthont. Az ünnepségen elhangzott, az egészségügynek is haladnia kell a korral, és válaszolnia kell a 21. század kihívásaira. Ez kiemelten fontos a Keszthelyi Kórházban is ahhoz, hogy az megtarthassa vezető szerepét. Az intézmény a nyári időszakban jelentős számú beteget lát el, és a felújítás régi álmuk. Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, ez a vágy a közeljövőben megvalósulhat. Semmelweis napra nem csak a Keszthelyi Kórház dolgozói, hanem az Alapellátási Intézet munkatársai is meghívást kaptak. A dolgozók munkáját Keszthely önkormányzata is díjazza. Elismerésben részesült Dr. Kiss Zoltán, a Szülészeti Osztály orvosa, aki jelenleg külföldön tartózkodik. Megköszönték Dr. Kiss Lajos főorvos munkáját is. Kitüntették Tuksa Júlia higiénikust, és Kárász Veronikát, a Sürgősségi Osztály ápolóját. Elismerést vehetett át Fáró Katalin munkaügyi csoportvezető és Czipp Katalin, a pénzügyi osztály dolgozója.